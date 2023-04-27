اليوم السابع
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كهرباء البحيرة: نستهدف تطوير الشبكة بتكلفة 475 مليون جنيه

الخميس، 27 أبريل 2023 06:00 ص
كهرباء البحيرة: نستهدف تطوير الشبكة بتكلفة 475 مليون جنيه وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء ، أن الشركة تسعى إلى تنفيذ خطة استثمارية طموحة تقدر بمبلغ 475.394 مليون جنيه للعام المالى 2024/2023 وذلك لمواجهة التوسعات العمرانية وتلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة الكهربائية وتوفير التجهيزات للمراقبات الفنية والتجارية لتطوير الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين.

وأوضح عبد الشافى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الخطة الاستثمارية تنقسم لخطة ذاتية بمبلغ 440.394 مليون جنيه وخطة إحلال الخطوط الهوائية بكابلات أرضية بمبلغ 35 مليون جنيه.

وأشار عبد الشافي إلى أن أهم ملامح الخطة هو تخفيض نسبة الفقد فى الطاقة الكهربائية ومواجهة النمو المتزايد فى الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين جودة التغذية الكهربائية وتطوير آلية قراءة عدادات الطاقة الكهربائية وترشيد استخدام الطاقة الكهربائية وتحسين جودة خدمة العملاء وتنمية الموارد البشرية ورفع كفاءتها وتعظيم موارد الشركة وترشيد الإنفاق.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

البحيرة

شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء



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