تنفيذ 285 مشروعا للكهرباء بالبحيرة بتكلفة 10 مليارات و700 مليون جنيه

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة قد شهدت طفرة كبيرة في إقامة المشروعات القومية، وخاصة قطاع الكهرباء الذي شهد تطوراً كبيراً إتساقاً مع توجه الدولة لتلبية إحتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية نظراً لما يمثله من أولوية ملحة، وهو ما ظهر جلياً في حجم الإعتمادات المالية لهذا القطاع الحيوي.
وأضافت أنه بلغ إجمالي عدد مشروعات الكهرباء علي أرض المحافظة خلال الفترة من 2018 وحتى الآن 441 مشروع بتكلفة إجمالية 11 مليار و100 مليون جنيه وذلك، لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض بما يفي لضمان وجودة إستمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين، كما تم الإنتهاء من 285 مشروع بتكلفة 10 مليار و700 مليون جنية وجاري العمل بـ 156 مشروع آخر بتكلفة 365 مليون جنية.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً مع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة في الفترة الراهنة.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على الوقوف على سير العمل بمختلف المشروعات في مجال الكهرباء باعتباره قطاعاً حيوياً يرتبط بمختلف مسارات التنمية.
من جانبه، استعرض الدكتور محمد شاكر الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في قطاع الكهرباء والطاقة، وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة، وكذا آخر التطورات في مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما تطرق الوزير إلى سير العمل بالمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع ونقل الكهرباء.
وأشار الدكتور محمد شاكر إلى الخطوات التي تتم في إطار تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية؛ بهدف الاستفادة من قدرات مصر من الطاقة المتجددة، كما شهد الاجتماع استعراض الدعم المطلوب لهذا القطاع الحيوي، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة العالمي، وكذا تغير سعر الصرف.
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