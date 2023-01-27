تنفيذ 285 مشروعا للكهرباء بالبحيرة بتكلفة 10 مليارات و700 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة قد شهدت طفرة كبيرة في إقامة المشروعات القومية، وخاصة قطاع الكهرباء الذي شهد تطوراً كبيراً إتساقاً مع توجه الدولة لتلبية إحتياجات المواطنين من المرافق الحيوية التي تمس حياتهم اليومية نظراً لما يمثله من أولوية ملحة، وهو ما ظهر جلياً في حجم الإعتمادات المالية لهذا القطاع الحيوي.

وأضافت أنه بلغ إجمالي عدد مشروعات الكهرباء علي أرض المحافظة خلال الفترة من 2018 وحتى الآن 441 مشروع بتكلفة إجمالية 11 مليار و100 مليون جنيه وذلك، لتطوير وتدعيم ورفع كفاءة شبكات الجهد المتوسط والمنخفض بما يفي لضمان وجودة إستمرارية التغذية الكهربائية للمواطنين، كما تم الإنتهاء من 285 مشروع بتكلفة 10 مليار و700 مليون جنية وجاري العمل بـ 156 مشروع آخر بتكلفة 365 مليون جنية.