اليوم السابع
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الخميس، 27 أبريل 2023 12:50 م
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ضبط 17 ألف قطعة ألعاب نارية فى حملات بسوهاج وأسيوط والمنيا

الخميس، 27 أبريل 2023 12:20 م
ضبط 17 ألف قطعة ألعاب نارية فى حملات بسوهاج وأسيوط والمنيا العاب ناريه، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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استهدف قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريات أمن (سوهاج - أسيوط - المنيا) عدد من حائزى ومتجرى الألعاب النارية ، وقد أسفرت الجهود عن ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة سوهاج) ، وبحوزتهم (17 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام).
 
ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) وبحوزته (12000 قطعة ألعاب نارية متنوعة) وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا) وبحوزته (36 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 100 ألف قطعة مختلفة الأحجام).
 
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

الالعاب النارية

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