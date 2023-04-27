ضبط 17 ألف قطعة ألعاب نارية فى حملات بسوهاج وأسيوط والمنيا

استهدف قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديريات أمن (سوهاج - أسيوط - المنيا) عدد من حائزى ومتجرى الألعاب النارية ، وقد أسفرت الجهود عن ضبط (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة سوهاج) ، وبحوزتهم (17 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام).
ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة أسيوط) وبحوزته (12000 قطعة ألعاب نارية متنوعة) وضبط (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة المنيا) وبحوزته (36 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 100 ألف قطعة مختلفة الأحجام).
بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح مالية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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