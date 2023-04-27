اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أبريل 2023 12:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سقوط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة

الخميس، 27 أبريل 2023 12:17 م
سقوط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة تنقيب عن الاثار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .
 
 أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار مهجور كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث .
 
عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف العقار أمكن ضبط (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه ، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 15 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

وزارة الداخلية

اخبار الحوادث

التنقيب عن الاثار

اخبار عاجلة

عقار سكنى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة