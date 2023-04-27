سقوط المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار بعقار مهجور كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث .

عقب تقنين الإجراءات وبإستهداف العقار أمكن ضبط (شخصان "لأحدهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة القسم) حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل العقار المشار إليه ، وعثر بداخله على (حفرة بعمق 15 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب).. وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.