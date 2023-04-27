ضبط شابو وحشيش وهيروين وأسلحة وطلقات نارية بحوزة عاطلين فى سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على عاطلين يقيمان بناحية قرية روافع القصير دائرة مركز سوهاج، أثناء مداهمة منزل الأول وبحوزتهما 250 جرامًا ايس و150 هيروين و150 حشيش وفرد خرطوش و5 طلقات من ذات العيارو2 سلاح أبيض و2 هاتف محمول ومبلغ مالى ودراجة بخارية بدون لوحات.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم عمل كمين بدائرة مركز سوهاج.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام عاطلين بجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم بإستخدام ملاكى متخذين من مركز شرطة سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

حيث كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج ، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج عن قيام إدريس . ت . إ وشهرته هراس عاطل ومسجل شقى خطر فئه أ فرض سيطرة وكريم . م . ك . أ وشهرته كريم عاطل يقيمان روافع القصير دائرة مركز سوهاج بجلب كمية متنوعة من المواد المخدرة تمهيدا لترويجها بدائرة المركز.

عقب إستصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهما من خللا أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء تواجدهما بمنزل الأول وبحوزتهما

بمواجهة أفراد التشكيل العصابى بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترفوا بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم الدفاع والسيارة للتنقل والميزان لإستخدامه في عملية البيع تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق. وبحوزتهما 250 جرام ايس و150 جرام هيرويين و150 جرام حشيش وفرد خرطوش و5 طلقات من ذات العيارو2 سلاح أبيض و2 هاتف محمول ومبلغ مالى ودراجة بخارية بدون لوحات.

بمواجهة المتحرى عنهما بما أسفرت عنه عملية الضبط، اعترفا بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والدراجة البخارية للتنقل والسلاح للدفاع والميزان لاستخدامه في عملية البيع، فتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.