الداخلية تضبط 69 تاجر مخدرات بمحيط الأندية والأكشاك

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

شنت الإدارة العامة ل مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية، عدة حملات أمنية مُكبرة إستهدفت ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والأكشاك على مستوى الجمهورية.

أسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 4 أيام عن ضبط (62) قضية متنوعة ، حيث بلغ عدد المتهمين فيها (69) متهم.. وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت (45,770 كيلو جرام وكمية من مخدر البانجو وزنت (8 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت (2,295 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت (570 جرام) و (590) قرص مؤثر و (300) قرص ترامادول وتنفيذ (32) حكم قضائى متنوع.

كما تم ضبط (مبالغ مالية عملات " محلية وأجنبية " – طبنجة صوت - عدد من الطلقات "صوت" – عدد 63 هاتف محمول – 8 سيارات – 7 دراجات نارية – 21 قطعة سلاح أبيض – 6 ميزان).

ولاقت تلك الحملة إستحسان ورضاء المواطنين لإستشعارهم بالأمن والأمان .. وجارى إستمرار الحملات الأمنية لإستهداف وضبط العناصر الإجرامية من مروجى المواد المخدرة.