ضبط تشكيل عصابى تتزعمه سيدة قبل ترويجه المواد المخدرة بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج، من إلقاء القبض على ربة منزل ونجلها وعاطل يقيمون بدائرة قسم أول سوهاج، بتكون تشكيلا عصابيا فيما بينهم تتزعمه الأولى وبحوزتهم 150 جرام من مخدر الشابو، و100 جرام من الهيرويين و150 جراما من مخدر الحشيش و3 هواتف محمول و3 قطع سلاح أبيض وميزان حساس و510 جنيهات.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات حيث تم عمل كمين بدائرة مركز سوهاج.

ترجع الواقعة إلى ورود معلومات لمدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج"، مفادها قيام قيام سيدة ونجلها وعاطل بتكوين تشكيل عصابيا فيما بينهم بجلب وإحضار المواد المخدرة لترويجها على عملائهم متخذين من قسم أول سوهاج ومركز شرطة أخميم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

حيث كشفت التحريات الأولية التي قام بها رئيس فرع سوهاج ، بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج عن قيام علا . م . أ ربة منزل تقيم قسم أول سوهاج ولها محل إقامة اخر بأخميم ونجلها إسلام . ص . ح عاطل ويقيم أول سوهاج وله محل إقامة اخر أخميم وحسن . ش . ح . عاطل ويقيم بدائرة قسم أول وسبق إتهامه في 4 قضايا مخدرات

عقب إستصدار إذن النيابة قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي وأسفرت عن ضبط المتحرى عنهم من خللا أكمنة الإنذار والمراقبة أثناء تواجدهما بدائرة قسم اول سوهاج وبحوزتهم 150 جرام من مخدر الشابو، و100 جرام من الهيرويين و150 جرام من مخدر الحشيش و3 هواتف محمول و3 قطع سلاح أبيض وميزان حساس و510 جنيه.

بمواجهة أفراد التشكيل العصابى بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترفوا بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والميزان لإستخدامه في عملية البيع تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

بمواجهة المتحرى عنهم بما أسفرت عنه عملية الضبط أعترفوا بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم والسلاح للدفاع والميزان لإستخدامه في عملية البيع تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.