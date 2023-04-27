اليوم السابع
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"تنظيم الاتصالات" يعلن التوقيت الصيفى لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات

الخميس، 27 أبريل 2023 06:27 م
"تنظيم الاتصالات" يعلن التوقيت الصيفى لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات العمل الصيفية لمنافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، وذلك بالإشارة إلى قرار  رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن بدء العمل بالمواعيد الصيفية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29 ابريل 2023، لتكون كالتالي:
 
 
طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً.
 
يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
 
يوم الجمعة: من الساعة الثالثة عصرًا وحتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.
 
وتلتزم منافذ البيع المتواجدة بالمطارات والموانئ بالمواعيد المقررة بتلك الأماكن.
 
 

التوقيت الصيفية

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفى

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الأوقات الصيفية




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