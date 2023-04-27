اليوم السابع
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الخميس، 27 أبريل 2023 08:48 ص
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تعرف على كيفية ارسال شكاوى لوزارة البيئة وطرق متابعتها

الخميس، 27 أبريل 2023 08:00 ص
تعرف على كيفية ارسال شكاوى لوزارة البيئة وطرق متابعتها وزارة البيئة
كتبت منال العيسوى

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حددت وزارة البيئة أهم الطرق كيفية التقدم لتقديم الشكاوى وسبل متابعتها، من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، مطالبة بضرورة ارسال هذه الشكاوى ومتابعتها من خلال الخط الساخن رقم 16528
 
وأوضحت وزارة البيئة عبر صفحتها الالكترونية الرسمية لها، انه يرجى ارسال الاستعلامات من خلال صفحة الاستعلامات على موقع الوزارة، وانه يمكن متابعة الاستعلام بالإضافة الى الشكاوى التى تم ادخالها على موقع الوزارة ، من خلال صفحة متابعة الطلب على الموقع.
 
جدير بالذكر انه أَنشئت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017،  لتختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، كما يمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، إضافة الى وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها،  من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة
 
ومن أهم ارقام الطوارئ (النجدة 122)(الكهرباء 121 )(انقطاع المياه 125 ) (الصرف الصحي 175)(طوارئ الغاز 129)(طوارئ الصحة 105) (الاسعاف 123)( المطافئ 180)(نجدة الطفل 16000) (الأمن العام 115).
 

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