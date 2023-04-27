تسمم جماعي فى فصل مدرسي بالأرجنتين .. والسبب: براونيز حشيش

فاطمة شوقى

أحضرت طالبة أرجنتينية 13 عاما ، كعكة الشوكولاتة "براونيز الحشيش" إلى المدرسة لتقاسمها مع أصدقائها في الفصل، ولكن تم نقل عدد من الطلاب إلى أحد المستشفيات بسبب إصابتهم بالتسمم، وفقا لصحيفة "التيمبو".

وأشارت الصحيفة إلى أن السلطات الأرجنتينية تحقق في أمر توزيع الطالبة لبراونز الشيكولاتة بالحشيش في المدرسة، والتي أطلقت عليها اسم "كعكة الشوكولاتة السعيدة"، ووفقًا للشهادات الأولى ، أخبرت المراهقة صديقاتها أن الحلويات ، بالإضافة إلى الشوكولاتة ، تحتوي أيضًا على الحشيش.

وقالت والدة إحدى الفتيات المتضررات في برنامج إخباري روزاريو: "الشيء الأكثر إثارة للقلق في كل هذا هو كيف يمكن لفتاة تبلغ من العمر 13 عامًا أن تتعاطى المخدرات وأن تفكر بما فعلته من احضار هذه المخدرات الى المدرسة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه وفقا للتحقيقات فإنه بمجرد انتهاء جميع زملائها في الفصل من تناول الكعك ، بدأوا يشعرون بالسوء ، الأمر الذى تم إبلاغ توجيهات المدرسة بشأنه وشرعت في طلب خدمة الطوارئ لرعاية الطلاب الذين يحضرون السنة الثانية من الثانوية.

وقالت امرأة أخرى "اتصلوا بي من المدرسة للذهاب لاصطحابها قبل الوقت المعتاد ، لكن عندما وصلت قالوا لي إنها في المستشفى، عندما وصلت إلى هناك، وجدت ابنتي في أزمة، مخدرة وخائفة جدًا".