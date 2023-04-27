تحريات لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثة ربة منزل داخل مسكنها فى مدينة 6 أكتوبر، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل ربة منزل داخل مسكنها فى مدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتم مناظرة الجثة، ونقلها إلى المشرحة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كما عثر رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه فى منطقة الجيزة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات وفاته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.