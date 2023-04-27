اليوم السابع
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الخميس، 27 أبريل 2023 05:54 م
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انقطاع المياه الأحد عن بعض مناطق دكرنس فى الدقهلية لمدة 9 ساعات للصيانة

الخميس، 27 أبريل 2023 04:38 م
انقطاع المياه الأحد عن بعض مناطق دكرنس فى الدقهلية لمدة 9 ساعات للصيانة قطع المياه - أرشيفية
الدقهلية - شريف الديب

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، عن قطع مياه الشرب يوم الأحد الموافق 30/4/2023 لمدة 9 ساعات؛ بداية من الساعة 5 صباحًا، وحتى الساعة 2 مساء، وذلك بكلًا من قرى: دموه، ونجير، وكفر أبو ناصر، وديمشلت، وأشمون الرمان التابعة لمركز دكرنس.
 
وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى القيام بأعمال إصلاح خط قطر 400 مم (بولي إيثيلين) بطريق العزازنة.
 
وطالبت الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة للمواطنين بالانقطاع 
 
 
 
 

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