ضبط 6400 وصلة مياه شرب وصرف صحى خلسة بالغربية والشركة توضح الطرق القانونية

الغربية مصطفى عادل

تمكنت حملات تفتيشية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، برئاسة الدكتور مهندس حمدى شطا رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب من ضبط 6400 وصلة مياه شرب وصرف صحي خلسة موصلة بطرق غير مشروعة للتهرب من سداد المستحقات للشركة.

وقال المهندس محمد أشرف المتحدث الرسمي للشركة بالغربية، أن الشركة شنت حملات تفتيشية على مستوي مراكز المحافظة لضبط الوصلات غير القانونية والتي يقوم البعض بعملها للتهرب من الدفع مما يعد مخالفة يعاقب عليها بالقانون.

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أنه تم إزالة هذه الوصلات وتحرير محاضر للمخالفين مع إمهالهم فترة لا تزيد عن 3 أيام للتصالح والتقدم بالأوراق للحصول على المياه بصفة قانونية على أن يتم إنهاء الإجراءات بصورة أسرع، وفي حالة عدم التصالح يتم احالة المحاضر للنيابة العامة.