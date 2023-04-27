اليوم السابع
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المنشد محمود التهامى يردد "أكاد من فرط الجمال" فى حفل العريش

الخميس، 27 أبريل 2023 09:46 م
المنشد محمود التهامى يردد "أكاد من فرط الجمال" فى حفل العريش التهامي
شمال سيناء - محمد حسين - تصوير حسين طلال

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قدم المنشد محمود التهانى قصيدة أكاد أن ضمن فقرات مشاركته فى حفل العريش الفنى الذى انطلقت فعالياته بمدينة العريش على مسرح مكشوف بحرم جامعة سيناء بمنطقة المساعيد غرب مدينة العريش بحضور نحو 5 آلاف مشارك يتقدمهم محافظ شمال سيناء، ووزراء التنمية المحلية والشباب والرياضة والثقافة والتضامن الاجتماعى.

 

وشهدت فقرة التهامى تفاعل من الجمهور. وتصفيق والذى واصل فقراته بأشهر قصائدة فى المديح.

 

وكان الشاعر هشام الجخ استهل الحفل الذى ينظمه مجلس القبائل والعائلات العربية بمدينة العريش.

 

وشارك بالحضور فيه وفد من الأردن، ورموز المشايخ لقبائل سيناء، أعضاء البرلمان.

 

بدأ الشاعر الأمسية بتوجيه تحية لأهل سيناء وقال: "أنقل لكم تحية من أهل الصعيد ومن كل محافظات مصركلنا واحد ".

 

وقال إنه سعيد أنه لأول مرة يصعد على مسرح سيقف عليه الملك فى إشارة للفنان محمد منير المقرر أن يشارك فى الاحتفال.

 

وبدأ بقصيدة " طبعا ماصلتش العشا"

 

شارك نحو 4 آلاف من الجمهور فى حضور الحفل الفنى المقرر أن يتواصل بفقرات للفنان محمد منير والمنشد محمود التهامى.

حفل العريش الفنى (1)
حفل العريش الفنى (1)

 

حفل العريش الفنى (2)
حفل العريش الفنى (2)

 

حفل العريش الفنى (3)
حفل العريش الفنى (3)

 

حفل العريش الفنى (4)
حفل العريش الفنى (4)

 

حفل العريش الفنى (5)
حفل العريش الفنى (5)

 

حفل العريش الفنى (6)
حفل العريش الفنى (6)

 

حفل العريش الفنى (7)
حفل العريش الفنى (7)

 

حفل العريش الفنى (8)
حفل العريش الفنى (8)

 

حفل العريش الفنى (9)
حفل العريش الفنى (9)

 

حفل العريش الفنى (10)
حفل العريش الفنى (10)

 

حفل العريش الفنى (11)
حفل العريش الفنى (11)

 

حفل العريش الفنى (12)
حفل العريش الفنى (12)

 

حفل العريش الفنى (13)
حفل العريش الفنى (13)

 

حفل العريش الفنى (14)
حفل العريش الفنى (14)

 

حفل العريش الفنى (15)
حفل العريش الفنى (15)

 

حفل العريش الفنى (16)
حفل العريش الفنى (16)

 

حفل العريش الفنى (17)
حفل العريش الفنى (17)

 

حفل العريش الفنى (18)
حفل العريش الفنى (18)

 


التهامي

اكاد من

محمود التهامي



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