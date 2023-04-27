اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أبريل 2023 06:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

اللقطات الأولى لاستقبال قاعدة شرق طائرة جديدة تقل مصريين قادمين من السودان

الخميس، 27 أبريل 2023 06:21 م
اللقطات الأولى لاستقبال قاعدة شرق طائرة جديدة تقل مصريين قادمين من السودان لحطة استقبال المصريين
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عرضت قناة إكسترا نيوز الصور الأولى لاستقبال قاعدة شرق القاهرة العسكرية الجوية، دفعة جديدة من المصريين القادمين من السودان، حيث تم إستقبالهم بالإعلام المصرية والورود بعد نجاح السلطات المصرية فى إجلائهم.
 
وقال مراسل إكسترا نيوز بقاعدة شرق، إن الطائرة هى التاسعة التى حطت على المطار، لافتا إلى أن كافة الجهات المعنية تقدم جهود كبيرة وكافة التسهيلات والإجراءات، حيث توزع الشئون المعنوية الورود والهدايا التذكارية.
 
تابع مراسل إكسترا نيوز، تقوم الجهات المعنية بالتنسيق مع كافة الجهات السودانية لتسهيل وتأمين وصول المصريين لنقاط التجمع والتواصل معهم إلحاقهم بالطائرات للعودة لأرض الوطن، حيث عبر المصريين عن شكرهم للدولة والرئيس السيسى على إجلائهم والعودة لأرض الوطن.
 
0af753b8-1fe6-45b3-ad22-7f4492aa3ca5
 
4b5ae6d6-a240-4e83-95c9-3cbdd129eb37
 

 

85aa62b0-4337-439b-845e-161bbf9ea568
 

 

93c27c08-e66a-432c-bfbb-da42a3748ccf
 

 

467c145d-0a81-4067-9bb0-de72f89f428a
 

 

816b8fbc-67bc-4970-8829-fb657124363e
 

 

 

اكسترا نيوز

قاعده شرق القاهره

السودان

مصر والسودان

الرئيس السيسى



الموضوعات المتعلقة

القاهرة الإخبارية: الفرق الطبية للقوات المسلحة تجرى فحوصات للقادمين من السودان

الخميس، 27 أبريل 2023 06:09 م

مراسل dmc من أرقين: تقديم كافة وسائل الراحة والتيسيرات للوفود القادمة من السودان

الخميس، 27 أبريل 2023 05:55 م

"القاهرة الإخبارية": 17 طائرة نقلت مصريين وجنسيات أخرى من السودان فى يومين

الخميس، 27 أبريل 2023 05:49 م

فودافون تتيح الاتصال واستقبال المكالمات من السودان مجانًا لمدة 3 أيام

الخميس، 27 أبريل 2023 04:58 م

السفارة الألمانية تشكر مصر على مساعدتها فى إجلاء رعايا الدول الأجنبية من السودان

الخميس، 27 أبريل 2023 04:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة