العاهل الأردنى يبعث رسالة لرئيس قبرص تتعلق بالعلاقات الثنائية

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سلم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، رسالة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تناولت العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الخارجية الأردنية، فقد جاء ذلك خلال استقبال الرئيس القبرصي، الأربعاء، للصفدي.

وأوضح البيان، أن الرسالة احتوت على دعوة العاهل الأردني للرئيس القبرصي إلى زيارة المملكة، فيما بعث الرئيس القبرصي تحياته إلى الملك عبدالله الثاني، وأكد تطلعه لتلبية الدعوة.

وأشار إلى أن الصفدي أجرى مع وزير خارجية جمهورية قبرص كونستانتينوس كومبوس، مباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات ولا سيما التجارية والسياحية والدفاعية والأمنية منها، ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي وآلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

كما تتناول المباحثات العديد من القضايا الإقليمية والدولية، وجهود تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.