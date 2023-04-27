و أشار خلال لقائه وزير الداخلية الفلسطينى زياد محمود هب الريح والوفد المرافق اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء العراقية"واع"، أهمية التضامن والتنسيق والعمل المشترك على المستويات كافة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطينى وحماية حقوقه"، مشيراً إلى أن الحكومة العراقية وضعت برنامجاً شاملاً يتضمن ترسيخ الأمن والاستقرار الذى يعد الركيزة الأساسية لبناء الدولة وتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين.

ومن جانبه أكد وزير الداخلية الفلسطينى عودة العراق لدوره الريادى ومكانته الحقيقية فى المنطقة، مستعرضاً آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية.

وأشار الوزير إلى أهمية تنمية العلاقات بين الشعبين الشقيقين، مثمناً مواقف العراق الداعمة لمطالب وحقوق الشعب الفلسطينى.