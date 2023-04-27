الخير فى بلدنا.. محصول الفاصوليا يزين الحقول فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

يعد محصول الفاصوليا من أهم المحاصيل الزراعية على مستوى الجمهورية، وليس فى محافظة المنوفية فقط، حيث أن المحصول يتم تصديره إلى معظم دول العالم، وتعد مصر من أولى الدول التى تنتج محصول الفاصوليا.

ويقول أحمد إسماعيل مزارع بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، إن محصول الفاصوليا يعد من أهم المحاصيل التى يتم زراعتها مرتين فى الموسم، وتنقسم إلى عروة شتوية وعروه صيفية.

ويضيف المزارع بإحدى قرى مركز منوف، أن مزارعى محافظة المنوفية، يعتمدون اعتمادا كبيرا على زراعة محصول الفاصوليا نظرا لجودة الأرض الزراعية بالمحافظة، لأنها تحتاج إلى أراضى زراعية شديدة، ويعد الموسم الماضى من أفضل المواسم الزراعية من حيث الإنتاجية، حيث بلغ إنتاج الفدان مايقرب من طن و250 كيلو فاصوليا.

ويقول منصور غزال مزارع بإحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية: نعتمد على زراعة الفاصوليا فى أراضينا لأنها تحقق ربح كبير لنا، ولاتحتاج إلى عمل كثيرا كمحصول البطاطس وغيرها من المحاصيل التى تحتاج إلى جهد كبير من الفلاحين.

ويؤكد غزال، أن وزارة الزراعة تساهم فى توفير الأسمدة للمحاصيل الزراعية الهامة ومنها الفاصوليا، حيث يتم توفير 3 شكاير أسمدة للفدان، سواء كانت يوريا أو نترات وتساعد تلك الأسمدة فى تحقيق أعلى إنتاجية للفدان.

ويشير محمد صبحى مزارع بإحدى قرى مركز السادات بمحافظة المنوفية، أننا نقوم بزراعة الفاصوليا سنويا بالاراضى الزراعية بالمنطقة ويعد من المحاصيل الأساسية التى يتم زراعتها كغيرها من المحاصيل ومنها القمح والبطاطس نظرا الخصوبة الأرض الزراعية.

ويضيف مزارع بإحدى قرى مركز السادات بمحافظة المنوفية، أن وزارة الزراعة تساعدنا فى توفير الأسمدة الزراعية التى تساعد فى تحقيق أعلى إنتاجية للفدان لأنها من المحاصيل التى يتم صرف الأسمدة عليها من قبل الجمعيات الزراعية التابعة لمديرية الزراعية بمحافظة المنوفية.

ويؤكد محمد السيد مزارع بإحدى قرى مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، أن محصول الفاصوليا يعد من المحاصيل الأساسية التى نقوم بزراعتها فى أراضينا الزراعية، لانه محصول لايكلف شيئ ولايحتاج إلى تعب كبير مثل المحاصيل الأخرى، والفدان يحقق أعلى إنتاجية خاصة بعد ارتفاع سعر الفاصوليا، حيث بلغ سعر الكيلو مايقرب من 45 جنيه.

ويشير السيد أن الارضى الزراعية بمركز الشهداء تعد من أخصب الأراضى على مستوىمحافظة المنوفية، وتحقق إنتاجيه عاليه جدا للفدان، حيث ينتج الفدان مايقرب من طن و200 كليو.

ويقول محمد بركات التركاوى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، إن محصول الفاصوليا بمحافظة المنوفية، من أهم المحاصيل التى تتم زراعتها بالمحافظة نظرا لأنه من المحاصيل التى تعتمد عليها المواطنون طوال العام لأنها يتم زراعتها مرتين سنويا معروفة شتوية وعروه صيفية.

ويضيف وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المساحة المنزرعة من محصول الفاصوليا والتى سوف يتم موسم الحصاد بها خلال شهر على مستوى محافظة المنوفية، مايقرب من 29 ألف فدان على مستوى محافظة المنوفية.

ويشير التركاوى، أن وزارة الزراعة تدعم مزارعى محصول الفاصوليا، حيث يتم توفير 3 شكاير للفدان، بالإضافة إلى لجان المتابعات التى من كل جمعية زراعية للمرور على الحقول المنزرعة بالمحصول.

وأكد وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، أننا نعمل على قدم وساق من أجل توفير كافة إحتياجات الفلاح.



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