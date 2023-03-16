الفوائد الصحية لنتاول الفاصوليا الخضراء.. تعزز صحة قلبك

كتبت رانيا عامر

الفاصوليا الخضراء لها العديد من الفوائد وفقا لما نشره موقع webmd.وتحتوي الفاصوليا الخضراء على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي توفر العديد من الفوائد الصحية. البقوليات مليئة بمضادات الأكسدة ، بما في ذلك فيتامين C ، والفلافونول ، والكيرسيتين ، والكايمفيرول. تحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة في الجسم ، مما يساعد على تقليل تلف الخلايا وقد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بحالات صحية معينة.

تشمل الفوائد الصحية للفاصوليا الخضراء:

1.تحسين صحة القلب

الفاصوليا الخضراء مليئة بالألياف ، وهي عنصر غذائي هام يحتاج اليه جسم الانسان. قد تساعد الألياف القابلة للذوبان ، على وجه الخصوص ، في تحسين صحة قلبك عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار .

2.حماية صحة الأمعاء

تساعد الألياف الموجودة في الفاصوليا الخضراء في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي والعمل بسلاسة. إذا كنت تعاني من اضطراب في الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي ، فإن أنواعًا معينة من الألياف يمكن أن تضر أكثر مما تنفع ، وتتركك مع الغازات والانتفاخ وعدم الراحة المعوية، مما يساعد على تحسين أعراض اضطرابات الجهاز الهضمي.

3.حماية صحة العظام

الفاصوليا الخضراء غنية بفيتامين K ، كما أنها تحتوي على كمية مناسبة من الكالسيوم . هذه العناصر الغذائية مهمة للحفاظ على عظام قوية وصحية وتقليل خطر الإصابة بالكسور.

4.تقليل أعراض الاكتئاب

إن الحصول على كمية كافية من حمض الفوليك ليس مهمًا فقط أثناء الحمل. فيتامين ب مهم أيضًا لتقليل الاكتئاب. يساعد الحصول على كمية كافية من حمض الفوليك على تقليل كمية الهوموسيستين في جسمك. يمكن أن يتداخل الكثير من الهوموسيستين مع إنتاجك الطبيعي من السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين ، وهي الهرمونات التي تنظم حالتك المزاجية وكذلك نومك وشهيتك .

5.قد تساعد في علاج فقر الدم

الحديد هو جزء أساسي من خلايا الدم الحمراء التي تنقل الأكسجين من الرئتين إلى جميع الخلايا الأخرى في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يؤدي تناول كمية غير كافية من الحديد إلى فقر الدم. توفر الفاصوليا الخضراء مصدرًا جيدًا للحديد النباتي الذي يمكن أن يساعد في ضمان حصولك على الكمية التي تحتاجها لتجنب فقر الدم.

6.قد تساعد في منع السرطان

تحتوي الفاصوليا الخضراء على الكلوروفيل ، مما قد يساعد في إبطاء نمو الأورام السرطانية وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.