البيئة تسعى لتطوير التكنولوجيا المستخدمة فى تدوير المخلفات الطبية.. اعرف التفاصيل

كتبت منال العيسوى

نجحت وزارة البيئة، خلال الفترة الماضية فى العمل على منظومة المخلفات الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة، فى تنفيذ برنامج تدريبي لمسئولي إدارة مخلفات الرعاية الصحية، فى المنشآت الصحية على مستوى المحافظات بمصر، و تم خلال التدريب تعريف حوالى 1200 متدرب من كافة المحافظات بمفهوم الإدارة البيئية المتكاملة بمنشآت الرعاية الصحية.

ومن جانبه أكدت وزارة البيئة، فى تقرير صادر عنها مؤخرا، انت خلال هذه الفترة تعمل وزارة البيئة بالتعاون أيضا مع وزارة الصحة فى استبدال التكنولوجيات المستخدمة فى تدوير المخلفات الطبية داخل المستشفيات إلى تكنولوجيات أكثر تطورا، وعمل منظومة لاشراك القطاع الخاص للتخلص من المخلفات الطبية، من أجل دعم نظم التخلص الآمن من المخلفات المعدية والكيماوية الخطرة، وذلك وفقا لمتطلبات قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020.

وأشار التقرير إلى انه تعمل أيضا وزارة البيئة على تدريبات الصحة والسلامة المهنية داخل المنشآت الصحية، والتشديد على ضرورة منع استخدام الأجهزة المحتوية على مادة الزئبق، وفقا لاتفاقية ميناماتا الدولية التي تحظر استخدام أي أجهزة تحتوي على مادة الزئبق لخطورته على كافة الكائنات بالمنظومة البيئية.