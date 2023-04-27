البرازيل تحظر تيليجرام لعدم التعاون مع السلطات فى مراقبة المتطرفين

فاطمة شوقى

أمرت المحكمة البرازيلية بتعليق خدمة المراسلة تيليجرام Telegram في جميع أنحاء البلاد ، لعدم التعاون مع السلطات البرازيلية وتزويدها بالبيانات المطلوبة حول مراسلات لمجموعة من المتطرفين التي تعمل على الشبكات الاجتماعية.

وأشارت وكالة "برازيليا" البرازيلية إلى أنه في إطار تحقيق بشأن جماعات متطرفة تعمل على الشبكات الاجتماعية، فرضت المحكمة البرازيلية حظرا على تيليجرام مع فرض غرامة قدرها مليون ريال.

وقال وزير العدل والأمن البرازيلي فلافيو دينو أنه تم فرض حظر مؤقت لتيليجرام بسبب عدم تعاونها مع السلطات، وذلك في اطار التحقيقات الجارية حول الهجمات التي تحدث على مدارس برازيلية والتي كانت آخرها فى مدرسة أراكروز حيث قتل 4 أشخاص ، وتوصلت التحقيقات الى أن مرتكب هذه الجريمة كان عضوا في هذه المجموعة على تيليجرام، بعد ذلك ، ناشد قاضي المحكمة الاتحادية العليا ، ألكسندر دي مورايس ، الحكومة اتخاذ تدابير للسيطرة على خطاب الكراهية على الشبكات الاجتماعية.

في الأشهر الأخيرة ، كانت السلطات البرازيلية على علاقة متوترة مع تيليجرام ، حيث حثت المحكمة التطبيق على السيطرة على انتشار المعلومات الكاذبة خلال الفترة الانتخابية، في الأسبوع الماضي ، أعلن وزير العدل ، أن الملف سيفتح العملية الإدارية ضد التطبيق بعد أن لم تبلغ الشبكة عن الآليات المعتمدة لاحتواء محتوى الكراهية وهجمات المدارس بشكل خاص.

وقال رئيس التحقيقات، ليوبولدو سواريس لاسيردا ، في طلب التعليق: "لسنا هنا قبل حدث منعزل ، وللأسف فإن عدم تعاون تيليجرام مع السلطات البرازيلية عام".