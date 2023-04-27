إندونيسيا تطالب بفحص المكرونة سريعة التحضير لاحتوائها على مادة مسرطنة

كتبت أمل علام

حث أحد كبار المشرعين والرقابة على المستهلك فى إندونيسيا هيئة تنظيم الأغذية على فحص منتج لواحدة من أكبر العلامات التجارية للمكرونة سريعة التحضير فى العالم، بعد سحبها فى تايوان وماليزيا بشأن مخاوف من احتوائها على مادة مسرطنة، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة روتيرز.

استدعت تايوان نكهة "الدجاج الخاصة"، وهو نوع من المعكرونة الفورية الإندونيسية الشعبية التى تنتجها إحدى الشركات هناك، مستشهدة بآثار أكسيد الإيثيلين المسرطنة، والتي يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان، أكسيد الإيثيلين غاز سام عديم اللون والرائحة يستخدم بشكل أساسي لتعقيم المعدات الطبية والتوابل.

أمرت ماليزيا يوم الأربعاء بفحص نفس منتج المكرونة في جميع نقاط الدخول، وتعتبر الشركة المنتجة هي وحدة إنتاج أغذية معبأة تابعة لشركة أخرى، لديها أكثر من 20 منشأة إنتاج على مستوى العالم، كما تتوفر المكرونة الخاصة بها في أكثر من 100 دولة.

ورفضت الشركة والشركة الأم التعليق اليوم الخميس، ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن الشركة في وقت سابق قولها إن المنتج يلتزم بالمعايير التنظيمية، محليًا وفي البلدان المستوردة.

قال كورنياسيه مفيداتي، وهو مشرع باللجنة البرلمانية التي تشرف على الصحة، إن وكالة الأغذية والأدوية، يجب أن تختبر عينات من المكرونة سريعة التحضير، والتأكد من أن المنتج في تايوان ليس هو نفسه الذي يتم تداوله في إندونيسيا.

وقالت في بيان يوم الأربعاء "امنح المستهلكين شعوراً بالأمان من خلال الاختبار بانتظام وإعلان النتائج للجمهور".

قالت وكالة حماية المستهلك الإندونيسية (BPKN)، اليوم الخميس، إن على هيئة الأغذية التحقق من مكونات المنتج واسترجاعه إذا كان لا يفي بمعايير السلامة.

وأحالت وزارة الصحة الإندونيسية جميع الاستفسارات إلى هيئة الأغذية، التى لم ترد على الفور على طلب للتعليق.

وقال بودي سانتوسو، المسئول بوزارة التجارة الإندونيسية، يوم الخميس للصحفيين إن المكرونة سريعة التحضير في إندونيسيا آمنة وأن لوائح تايوان "حساسة للغاية ومختلفة معنا".

وقالت الشركة إن المبيعات الخارجية العام الماضي لمنتجات الشركة، والتي تشمل أيضًا منتجات الألبان والوجبات الخفيفة، ساهمت في 29% من إجمالي مبيعاتها البالغة 64.8 تريليون روبية (4.41 مليار دولار)، (1 دولار = 14705.0000 روبية).