إصابة 4 أشخاص فى حادثى سير ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص في حادثين سير ناتجة عن إنقلاب دراجتين ناريتين بطرق بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى مستشفيي سمسطا المركزي والفيوم العام لتلقي العلاج اللازم والاسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف ، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بحادث إنقلاب دراجة نارية بالطريق الزراعي أمام محطة الوقود في سمسطا، ما اسفر عن إصابة إثنين.

ونقلت سيارة اسعاف تابعة لمرفق بني سويف المصابان إلى المستشفى المركزي بسمسطا، حيث تبين أنهما: " محمد . س. م" 16 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، و" عبد العظيم . م . ع" مصاب جرح قطعي باليد اليسرى حوالي 10 سم،20 سنة، يقيمان قرية قفطان الغربية بمركز سمسطا.

وفي الحادث الثاني، أصيب إثنين، في حادث إنقلاب دراجة نارية بطريق الحمام اللاهون، وجرى نقل المصابان إلى مستشفى الفيوم العام لقربها من مكان الحادث، حيث تبين أن المصابان هما: " مروان. ع . م" 15 سنة، مصاب اشتباه ما بعد الإرتجاج، مقيم اللاهون، و"محمد .ع. ل"، 20 سنة، إشتباه ما بعد الإرتجاج وسحجات وكدمات.