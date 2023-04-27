اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 أبريل 2023 02:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بالمهندسين

الخميس، 27 أبريل 2023 12:49 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بالمهندسين إسعاف - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 3 أشخاص نتيجة اصطدام سيارة بدراجة بخارية فى منطقة المهندسين بالجيزة، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
وورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بوقوع حادث مروري بشارع أحمد عرابي، بمنطقة المهندسين، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين اصطدام سيارة ملاكي بدراجة بخارية، مما أدى لإصابة 3 أشخاص. 
 
وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام، وحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة العجوزة، والتحفظ على قائد السيارة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

حادث المهندسين

أمن الجيزة

حوادث اليوم

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة