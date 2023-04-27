إزالة 11 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية بمراكز المنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

واصلت مراكز محافظة المنيا جهودها فى رصد حالات التعدى بالبناء المخالف والعشوائى وبدون ترخيص، وذلك لتطبيق أحكام القانون من خلال تنفيذ الإزالة الفورية وتحرير محاضر لتلك المخالفات، ضمن خطة المحافظة لرصد حالات التعديات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبها، أزالت الوحدات المحلية لمركزى (سمالوط ـ ديرمواس) 5 حالات بناء مخالف منها 3 حالات بمركز سمالوط بحي شرق المدينة بالإضافة إلى رصد حالة شدة خشبية بشارع عامر بحي شمال لمدينة وتم فك الشدة وإزالة المخالفات، كما تم إزالة حالة تعد مخالفة لقرار 119 بقرية بنى حرام التابعة لمركز دير مواس، وذلك بمشاركة الادارة الزراعية ووحدة حماية الأراضى.

وفى مركز مطاى، أزالت الوحدة المحلية حالة تعد بالبناء بالمخالف بقرية مطاي البلد وتم فك الشدة الخشبية والتحفظ على مواد البناء، كما تم إزالة حالة بقرية نزلة ثابت بحي غرب المدينة، وذلك ضمن خطة المركز لرصد حالات التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والحفاظ على زمام الأراضى.

فيما واصلت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار، جهودها في تنفيذ حملات رفع وازالة التعديات والاشغالات بالتعاون مع الجهات المعنية ، حيث تم إيقاف 4 حالات تعدى منها حالتين بناء مخالف بشارع السلام وتم فك شدة خشبية كاملة، بالإضافة إلى إيقاف وردم حالتين بناء مخالف فى المهد على الأرض الزراعية بحى جنوب المدينة، وتم تسليم الموقع لمسئول الزراعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.