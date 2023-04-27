أسباب ظهور دم في البول.. قد يكون عرضا لأمراض الكلى

كتبت نهير عبد النبى

يمكن أن يكون الدم في البول علامة على حالات طبية مختلفة، لا سيما تلك التي تؤثر على الكلى أو المثانة أو المسالك البولية أو البروستاتا ، من الطبيعي أن تشعر بالقلق إذا لاحظت وجود دم في البول، و يعرف الدم المرئي في البول باسم البيلة الدموية الإجمالية، ويعرف الدم في البول الذي لا يمكن رؤيته ولا يمكن اكتشافه إلا بالمجهر باسم البيلة الدموية المجهري.

وحسب ما ذكره موقع everydayhealth إذا كان لون البول ورديًا أو أحمر أو بنيًا ، فقد تكون مصابًا ببول دموية، ويمكن أن تغير كمية صغيرة من الدم لون البول ، ولكن قد تلاحظ أيضًا أنك تمر بجلطات دموية أكب.

ومع ذلك ، لا يعني تغير لون البول أن لديك دمًا في البول يمكن لبعض الأطعمة مثل التوت الأسود والراوند والبنجر ، وكذلك بعض الأدوية والفيتامينات ، أن تغير لون البول.

بغض النظر ، من الأفضل استشارة طبيبك في أي وقت يتغير لون البول لتحديد ما إذا كان التغيير غير ضار أو أكثر خطورة.

يمكن أن تشمل الأعراض التي قد تصاحب الدم في البول ما يلي:

-عدم الراحة أو الألم أثناء التبول

-الحاجة الملحة للتبول

-كثرة الحاجة للتبول

-فقدان الوزن

-عدم القدرة على التبول

-حمى

-الغثيان أو القيء

-وجع بطن

-قشعريرة

أسباب ظهور الدم في البول (البيلة الدموية)

عندما تعاني من بيلة دموية ، تتسرب خلايا الدم الحمراء من الكليتين أو المسالك البولية إلى البول الدم في البول ليس دائمًا علامة على حالة طبية خطيرة ، ولكن يجب أن يؤخذ على أنه علامة تحذير على احتمال وجود خطأ ما يمكن أن تكون البيلة الدموية علامة على العديد من الحالات الطبية المختلفة ، بما في ذلك:

-حصوات المثانة أو الكلى

-مرض كلوي

-إصابة الكلى

-بروستاتا متضخمة

-التهابات المسالك البولية

-جلطات الدم

-التهابات الكلى

-سرطان الكلى أو المثانة أو الإحليل

-فقر الدم المنجلي

إذا لاحظت وجود دم في بداية التبول ، فقد يكون مصدر النزيف هو مجرى البول إذا لاحظت وجود دم أثناء التبول ، فمن المحتمل أن يكون المصدر هو المثانة أو الكلى أو الحالب إذا لاحظت وجود دم في نهاية مجرى البول ، فقد يكون السبب هو المثانة أو البروستاتا.

إذا كان عمرك يزيد عن 35 عامًا وتدخن ، فغالبًا ما يكون الدم في البول علامة على الإصابة بسرطان المثانة .

ما الذي يسبب جلطات دموية صغيرة في البول؟

تعد التهابات المسالك البولية وحصوات الكلى ومشاكل البروستات من الأسباب الشائعة لجلطات الدم الصغيرة ، والتي قد تبدو أحيانًا مثل القهوة المطحونة إذا لاحظت جلطات دموية في البول حتى الصغيرة منها يجب عليك الاتصال بطبيبك يمكن أن تؤدي الجلطات الدموية الكبيرة إلى منع تدفق البول والتسبب في عدم الراحة ، وغالبًا ما تكون علامة على حالة طبية طارئة.

إذا لاحظت أشكالًا مختلفة من الجلطات الدموية في البول ، مثل الشكل الشبيه بالديدان ، فقد تكون علامة على أنك تعاني من نزيف في مجرى البول أو البروستاتا إذا كانت الجلطات مؤلمة ، فقد تأتي من الأنابيب التي تربط كليتيك بالمثانة ، والمعروفة باسم الحالب.

هل يمكن أن يسبب الجفاف دم في البول؟

بينما تقل احتمالية أن يكون الجفاف سببًا مباشرًا للدم في البول ، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى حالات يمكن أن تسبب بيلة دموية على سبيل المثال ، يمكن أن يؤدي انخفاض حجم البول بسبب الجفاف المستمر إلى حصوات الكلى التي يمكن أن تسبب الدم في البول قد يكون الجفاف أيضًا عاملاً مساعدًا عندما تتسبب التمارين الشديدة في ظهور دم في البول.