أبو الغيط: تصريح رئيسة المفوضية الأوروبية حول فلسطين تتجاهل حقيقه الاحتلال

بيشوى رمزي

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن انتقاده الشديد للخطاب الذي أدلت به رئيس المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" بخصوص نشأة اسرائيل، معتبراً أن "هذا الخطاب لا يعد فقط مسيئاً للفلسطينيين ولمعاناتهم التاريخية منذ النكبة، وإنما أيضاً يعكس تماهياً كاملاً مع الرواية الإسرائيلية وهو أمر يدعو للأسف".

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، عن أبو الغيط قوله إن تصريحات رئيسة المفوضية الأوروبية المهنئة لإسرائيل تجاهلت، على نحو كاشف، حقيقة الاحتلال وممارساته وسلب حقوق الفلسطينيين، وطردهم من أراضيهم وغيرها من الممارسات المخالفة لمواثيق حقوق الانسان التي يحب المسؤولون الاوروبيون دوماً الاشارة اليها في احاديثهم.

واعتبر الأمين العام أن مثل تلك المُسارعة بتهنئة إسرائيل بـما يعتبره البعض إنجازاتٍ تخفي إنكاراً للظلم التاريخي الذي لا يزال يتعرض له الشعب الفلسطيني علي يد الاحتلال الاسرائيلي بل ويعكس نظرة دونية لهم تكاد تبرر الاحتلال وتكرس سلب الأرض.

ونوّه المتحدث الرسمي بأن رئيسة المفوضية تحتاج إلى مُراجعة أمينة لموقفها خاصة وأن خطابها قد خلا من أية إشارة إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتسريع خروج الدولة الفلسطينية إلى النور مشيراً إلى أن مثل هذه المواقف تُشجع الحكومات الإسرائيلية على التمادي في مواقفها المتعنتة الرافضة لمنطق التسوية السياسية.