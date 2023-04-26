اليوم السابع
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وزيرة خارجية فرنسا تستقبل رعاياها القادمين من السودان

الأربعاء، 26 أبريل 2023 10:27 ص
وزيرة خارجية فرنسا تستقبل رعاياها القادمين من السودان وزيرة خارجية فرنسا
كتبت: هناء أبو العز

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استقبلت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، والوزير المنتدب المسؤول عن التجارة الخارجية والاستقطاب والفرنسيين في الخارج أوليفيه بيشت، صباح اليوم الأربعاء في مطار شارل ديجول في باريس، 184 مواطنا فرنسيا وعائلاتهم، بالإضافة إلى أكثر من عشرين آخرين من جنسيات أخرى، من بينهم مندوب الاتحاد الأوروبي، قادمين من جيبوتي في إطار عمليات إجلاء الرعايا من السودان
 
وقالت متحدثة باسم الخارجية الفرنسية إن مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية قام بتنظيم هذه الرحلة الجوية التي تقل الرعايا الفرنسيين والأجانب، في إطار آلية الحماية المدنية الأوروبية، بالتنسيق مع وزارة الجيوش الفرنسية، وتتضافر جهود كل أجهزة الدولة من أجل الفرنسيين الذين تم إجلاؤهم لتوفير الرعاية العاجلة التي يحتاجونها. 
 
وكانت طائرة تقل نحو 245 من الرعايا الفرنسيين والأجانب تم إجلاؤهم مؤخرا من السودان قد وصلت صباح اليوم إلى مطار شارل ديجول في باريس. 
 
وبعد مرور 10 أيام من القتال العنيف في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع، أعلن أمس الثلاثاء الرئيس الفرنسي أن بلاده قامت بإجلاء أكثر من 500 شخص.
 

فرنسا

السودان

الحرب في السودان

رعايا فرنسيين

أوروبا



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