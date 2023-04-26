مصرع شاب غرقا فى مياه ترعة ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شاب مصرعه غرقًا اليوم الأربعاء، خلال استحمامه فى مياه نهر النيل أمام قرية بني محمد الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وجرى انتشال جثته، ونقلها إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارا من مركز شرطة ببا يفيد بغرق شاب في نهر النيل أمام قرية بني محمد الشرقية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت فريق من قوات الإنقاذ النهري إللى موقع الغرق وتم إنتشال جثة الشاب ويدعى؛د محمد أحمد عبد الفتاح 17 عامًا، وتم نقلها بسيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي لحين الإنتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.