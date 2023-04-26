اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أبريل 2023 06:51 م
أكرم القصاص
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محافظ جنوب سيناء يتفقد المركز التكنولوجى بمديرية الإسكان والمرافق بطور سيناء

الأربعاء، 26 أبريل 2023 05:13 م
محافظ جنوب سيناء يتفقد المركز التكنولوجى بمديرية الإسكان والمرافق بطور سيناء محافظ جنوب سيناء يتفقد المركز التكنولوجى
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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تفقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، المركز التكنولوجي لمديرية الإسكان والمرافق بطور سيناء اليوم الأربعاء، وذلك للاطمئنان على تقديم الخدمة للمواطنين.
 
ويذكر أن المركز التكنولوجي لمديرية الإسكان، قد أصدر أول رخصة ممكينة، وكان فى استبقاله المهندس مدحت صلاح مدير مديرية الإسكان ومبروك الغمرينى رئيس مركز ومدينة طور سيناء.
 
وعرض المهندس مدحت صلاح عطية، مدير مديرية الإسكان، أول رخصة مميكنة فى عام 2023 صادرة من إدارة التراخيص بمديرية الإسكان على اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك بعد استيفاء كافة الاشتراطات والمستندات طبقا للقانون واللوائح المنظمة لذلك.
 
ومن جانبه، قال مبروك الغمريني رئيس مدينة طورسيناء، إنه تنفيذاً لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لرؤساء مدن المحافظة بضرورة التنسيق مع مديرية الطب البيطري بالمحافظة وذلك لوضع أطواق فسفورية للجمال.
 
وأضاف رئيس المدينة أنه تم التنسيق بين مركز ومدينة طور سيناء تحت رئاسة مبروك الغمرينى رئيس مدينة طور سيناء والطب البيطرى، حيث تم وضع أطواق فسفورية للجمال بقرية الوادى ، بالرقبة والقدمين حتى تكون دليل مستقلى السيارات أثناء القيادة ليلاً والحد من وقوع الحوادث.
 
محافظ جنوب سيناء يتفقد المركز التكنولوجى (1)
محافظ جنوب سيناء يتفقد المركز التكنولوجى

محافظ جنوب سيناء يتفقد المركز التكنولوجى (2)
محافظ جنوب سيناء يتفقد المركز التكنولوجى

محافظ جنوب سيناء يتفقد المركز التكنولوجى (3)
محافظ جنوب سيناء يتفقد المركز التكنولوجى

 


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