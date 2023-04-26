ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن لافروف قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في الشرق الأوسط، أمس الثلاثاء: "الأمريكيون والأوروبيون يستغلون القضية الأوكرانية، ويحاولون ابتزاز وتهديد الدول النامية، ويحولون انتباههم عن مشاكل الشرق الأوسط ومناطق أخرى من جنوب الكرة الأرضية - قائلين إننا إذا هزمنا روسيا فإن كل شيء سيحل".

وأضاف: "وهكذا فإن الأزمات التي تسعى الدول النامية إلى حلها منذ زمن طويل، تقع ضحية النفاق والغرائز الاستعمارية للغرب المهووس بمصالحه الأنانية لإملاء مطالبه على العالم بأسره، متجاهلاً ثقافة الشعوب الأخرى والتقاليد والاستهزاء بالقانون الدولي بشكل عام".

ودعا الوزير الروسى إلى عدم التدخل فى شئون الدول الأفريقية والتفاوض لحل الخلافات، موضحا أن فرض مطالب معينة عليهم من الخارج لا يلبي مصالح بلدانهم".