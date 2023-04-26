فحوصات يطلبها الطبيب لمعرفة أسباب التبول المؤلم عند الأطفال؟

كتبت نهير عبد النبى

سبب شائع للتبول المؤلم هو التهاب المسالك البولية ، تحدث العدوى عندما تدخل البكتيريا مجرى البول وتنتقل إلى المثانة، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth تعتبر النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 20 و 50 عامًا أكثر عرضة للإصابة بعدوى المثانة وبالتالي التبول المؤلم، و النساء الحوامل والأشخاص المصابون بالسكري والنساء بعد سن اليأس والأشخاص الذين يعانون من أمراض المثانة هم أيضًا أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المثانة وعسر البول.

ولكن يعد تهيج مجرى البول من المواد الكيميائية السبب الأكثر شيوعًا لألم التبول عند الأطفال و غالبًا ما تشتمل هذه المواد الكيميائية على مرطبات الجلد ، أو مواد كيميائية للاستحمام بالفقاعات ، أو الصابون.



يمكن أن تشمل الأسباب الأخرى للتبول المؤلم عند الأطفال ما يلي:

-عدوى المثانة البكتيرية

-عدوى المثانة الفيروسية

-التصاقات الشفوية

-صدمة طفيفة من الأنشطة

وتظهر على الطفل بعض الاعراض وهى:

-يستمر التبول المؤلم لأكثر من ثلاثة أيام

-حمى

-عدم القدرة على التبول

-احمرار أو طفح جلدي في منطقة الأعضاء التناسلية

-إفرازات من القضيب أو المهبل

-البول دموي أو عكر أو كريه الرائحة

لتحديد سبب التبول المؤلم ، قد يقوم طبيبك بإجراء تحليل للبول لتحليل عدد خلايا الدم البيضاء وخلايا الدم الحمراء والبروتين والجلوكوز والمواد الكيميائية الغريبة في البول، و يمكن أن يشير وجود خلايا الدم البيضاء في البول إلى وجود عدوى في المسالك البولية.

قد يقوم طبيبك أيضًا بإجراء مزرعة بول لتحديد نوع البكتيريا التي قد تسبب عدوى المسالك البولية والمضادات الحيوية التي ستعالج العدوى بشكل أفضل، اختبار مقياس البول وحده قد لا يكون كافياً لتشخيص وعلاج عدوى المسالك البولية بشكل صحيح، وكي تعرف حقًا ما إذا كان لديك عدوى ، وما هو المضاد الحيوي المناسب ، يحتاج المريض إلى تحليل رسمي للبول، يمكن أن تشمل الاختبارات الإضافية

-فحص السوائل المهبلية

-مسحة مجرى البول

-الموجات فوق الصوتية للكلى أو المثانة

-تنظير المثانة

-التصوير بالرنين المغناطيسي (التصوير بالرنين المغناطيسي)

-التصوير المقطعي المحوسب

-فحص العدوى المنقولة جنسياً