روشتة من وزارة الزراعة للتحجيم الآمن لمحصول البطاطس

كتبت أسماء نصار

يشغل بال مزارعي البطاطس هذه الفترة كيفية الحصول على أحجام مناسبة من "درنات" البطاطس فى ظل تأخر للنمو أو التحجيم بسبب فترات التقلبات الجوية خلال الفترات الهامة من عمر هذه المحاصيل .

ويوضح الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن معدل التحجيم الطبيعي يزيد فى الأجواء الباردة وتنخفض فى الأيام الدافئة، مشيرًا إلى تواضع وضعف عمليات التحجيم بسبب ضعف النمو هذا الموسم.

ويقدم فهيم أهم التوصيات الخاصة بالتحجيم الآمن للبطاطس التى تعدى عمرها 80 - 90 يوما استخدام واحد أو أكثر...

1- استخدام نترات البوتاسيوم بمعدل 1.5-2 كجم رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة ثلاث مرات!ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25 إلى 30 سم للفدان علي 300 لتر ماء للفدان.

2- استخدام سترات البوتاسيوم بمعدل 1.5 لتر (كجم) رشاً للفدان، ويتم تكرار هذه الرشة مرتين ويمكن الخلط مع مركب سيتوكينين 25-30 سم للفدان علي 300 لتر ماء للفدان.

3- الرش بمركبات البورون وأفضل ميعاد لاستخدام البورون رشاً علي الأوراق يكون قبل حصاد المحصول بـ20 يوما للبطاطس، ويمكن رشه بمعدل 1.5 لتر للفدان، ويمكن الخلط مع ثيوسلفات البوتاسيوم KTS . بمعدل 1-1.5 لتر للفدان / 300 لتر ماء للفدان.

4- الرش بمركب ميبكوات الكلورايد 25% بمعدل 100 مل لكل 400 لتر ماء.

ويشير فهيم إلى أن ميبكوات الكلوريد لها دور ممتاز جداً في تكبير حجم الدرنات عموماً، حيث تقوم بتصفية العرش في نهاية حياة النبات ونقل محتواه الغذائي إلي الدرنات مع ملاحظة ما يلي:

1- لا يخلط معه نهائياً أية أسمدة أو مبيدات مع نظافه موتور الرش.

2- ملاحظة عدم تناول اى شىء منزرع بالأرض كغذاء سواء للإنسان أو الحيوان نهائيا لمدة 21 يوما وهى فترة الأمان.

3- لا يستخدم ميبكوات كلورايد فى البنجر المتقزم أو الضعيف وقبل استخدامه يتم إعداد البنجر جيداً للحصول على عرش جيد قبل رشه.

4- يتم الرش فى وجود نسبة من الرطوبة الأرضية سواء كان الرش أولا ثم الرى أو الرش بعد 3-5 يوم من الرى.

5- يفضل رش الميبكوات كلورايد قبل الغروب وذلك للحصول على نتائج جيدة ولا يرش نهائياً أثناء الظهيرة لأنه يتكسر بالحرارة العالية.