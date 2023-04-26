رئيس وزراء بريطانيا يحتفل بتعيين 20 ألف ضابط فى شرطة إنجلترا وويلز

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، أن حكومته نجحت في تجنيد 20 ألف ضابط شرطة منذ عام 2019 ، حيث يشير النقاد إلى أن الإدارات التي يقودها حزب المحافظين خفضت عددًا مماثلاً منذ عام 2010.

وقال رئيس الوزراء في بيان: "عندما وقفت على درجات سلم داونينج ستريت قبل ستة أشهر، أوضحت أنني سأفعل كل ما يلزم للحد من الجريمة وجعل مجتمعاتنا أكثر أمان ويأتي في صميم هذا التعهد تجنيد 20 ألف شرطي إضافي .. ننتظر الإحصائيات النهائية .. ولكن ، كما أشرت سابقًا، أنا واثق من أننا على أعتاب الوفاء بهذا الوعد".

ووفقا لصحيفة دايلي ميل، قبل انتخابات 2019 ، تعهد حزب المحافظين بقيادة بوريس جونسون بتجنيد 20 ألف شرطي إضافي في إنجلترا وويلز بحلول مارس 2023، وأشارت الإحصائيات إلى أنه في مارس 2010 بلغ عدد ضباط الشرطة في إنجلترا وويلز 143 ألف و743 ضابط وبحلول مارس 2016 انخفض العدد إلى 124 ألف و66 ضابط فقط.

وفي الأسبوع الماضى، أخبر سوناك النواب قبل الإصدار الرسمي للأرقام أن هناك "20 ألف شرطي إضافي" ، ومن المقرر أن تلقي وزيرة الداخلية، سويلا برافرمان، خطابًا تدعو فيه ضباط الشرطة إلى عدم الإنجرار للصراع السياسي والتركيز بدلاً من ذلك على القبض على المجرمين.

وقالت برافرمان في إطلاق مركز أبحاث مؤسسة السلامة العامة في وسط لندن: "شعاري في وزارة الداخلية بسيط: المزيد من رجال الشرطة ، وجرائم أقل ، وشوارع أكثر أمانًا وفطرة شرطية .. إن رؤيتي للشرطة المنطقية واضحة مثل رؤيتي العامة. إنه يعني تركيز الجهد على ردع المجرمين والقبض عليهم ، وليس تصحيح الانشغالات السياسية".