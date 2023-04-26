رئيس مدينة الشهداء يتفقد الوحدة الصحية بساحل الجوابر فى جولة مفاجئة

أجرى طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، اليوم برفقة ريهام بحبح نائب رئيس المدينة، شادية الهجين رئيس الوحدة القروية جولة مفاجئة بساحل الجوابر تفقد خلالها الوحدة الصحية بقرية بساحل الجوابر تابع خلالها سير العمل بالوحدة، والوقوف على مستوى ما تقدمه من خدمات طبية للمواطنين.

وتفقد رئيس المدينة خلال زيارته أقسام الوحدة الصحية، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وكذلك انضباط الأطباء وطاقم التمريض في الحضور لمباشرة عملهم وتلبية احتياجات الأهالي.

وأوضح رئيس المدينة أنه سيتم عمل زيارات ميدانية بصورة مستمرة لمتابعة الوحدات الصحية للتأكد من تقديمها للخدمات الطبية بالمستوى المطلوب.

يأتي ذلك تماشياً مع اهتمامات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التي تستهدف رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من خلال انتظام حضور الأطقم الطبية والتمريض وتوافر جميع المستلزمات الطبية وتقديم الخدمة للمريض في أسرع وقت بأفضل مستوى.