تعليم بورسعيد: تجهيز أكثر من 400 مدرسة لامتحانات الفصل الدراسى الثانى

بورسعيد - محمد عزام

أكدت الدكتوره هالة عبدالسلام، مدير عام مديرية التربية والتعليم في محافظة بورسعيد، أنه يتم تجهيز أكثر من 400 مدرسة في المحافظة لاستقبال الطلبة والطالبات لامتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وأضافت الدكتوره هالة عبدالسلام، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يتم توفير كافة المتطلبات اللوجستية داخل لجان الامتحانات، والتنبيه على الطلبة والطالبات باتباع التعليمات خلال توجههم إلى اللجان.

وأشارت إلى أنه ستبدأ امتحانات صفوف النقل الرابع والخامس والسادس، والأول والثاني الإعدادي، والنقل الإعدادي المهني، والنقل الثانوى العام، والنقل التعليم الفني، والنقل بمدارس التربية الخاصة، في يوم 6 مايو القادم.

وأوضحت مدير عام تعليم بورسعيد، أنه سيبدأ الصف الثالث الإعدادي العام والمهني وكذلك تكميلي الشهادة الإعدادية يوم 15 مايو، والشهادات بمدارس التربية الخاصة يوم 13 مايو القادم.

وتعقد الدكتورة هالة عبدالسلام، اجتماعات متتالية مع كافة القيادات التعليمية لتنظيم سير العملية التعليمية، وكذلك الاستعداد لإمتحانات نهاية العام الدراسي الحالي "2022 - 2023".