محافظ بورسعيد: تحرير سيناء من الملاحم الكبرى الخالدة على مر العصور

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، التهنئة، إلى أبناء المحافظة، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء الحبيبة.

وأكد محافظ بورسعيد، على أن تحرير سيناء بمثابة ملحمة من الملاحم الكبرى الخالدة التى رسمها أبناء المؤسسة العسكرية المصرية على مر العصور، داعيا الله أن يوفقهم دائمًا ويسدد خطاهم لحماية آمال وطموحات شعب مصر العظيم بتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم.،

وأضاف المحافظ، أن القوات المسلحة ستظل درع الوطن وسيفه، معرباً عن تقديره وإعتزازه بجيش مصر العظيم ورجاله البواسل الذين سطروا أعظم ملاحم التضحية والفداء لتحرير الأرض وحماية مقدرات الوطن وسلامة أراضيه، موجهاً التحية لأرواح شهدائنا الأبرار من القوات المسلحة والشرطة الذين صنعوا من نسيج أرواحهم ودمائهم الذكية ملحمة النصر الخالد.

داعيا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على مصرنا الغالية بالرخاء والأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.