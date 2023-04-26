تعطل موقعى "الموانئ الإسرائيلية" وميناء حيفا إثر هجوم إلكترونى

وكالات

تعطل الموقعان الإلكترونيان لشركة الموانئ الإسرائيلية وميناء حيفا، اليوم الأربعاء، إثر هجوم إلكتروني.

وحسب موقع سبوتنيك، هاجم مجموعة هاكرز سلسة مواقع إلكترونية إسرائيلية، صباح اليوم

وجاء من بين مجموعة المواقع التي تعطلت عن العمل موقعا شركة الموانئ الإسرائيلية وميناء حيفا، حيث تعذر على المستخدمين الوصول لبعض المواقع التي تعرضت للهجوم، لكن الخبراء استبعدوا سرقة معلومات بسبب الهجوم.

وفي وقت سابق، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء يوم الاثنين الماضي، عن "انهيار الموقع الرسمي للموساد وموقع التأمين الوطني الإسرائيلي بعد تعرضها على ما يبدو لهجمات إلكترونية على يد هاكرز".