تعرف على شروط الأزهر للعمل في لجنة مراجعة المصحف بـ «مجمع البحوث الإسلامية»

كتب لؤى على

أعلن الأزهر الشريف عن حاجته لـ(20) عضوًا للعمل في لجنة مراجعة المصحف الشريف بمجمع البحوث الإسلامية (منهم اثنان من كريمي البصر بشرط إجادة القراءة والكتابة بطريقة «برايل»، واثنان من الحفاظ ممن يجيدون لغة الإشارة)، وذلك في إطار دعم اللجنة بمزيد من الخبرات.

ويمكن التقدم لهذا الإعلان في حالة استيفاء مجموعة من الشروط وهي:

أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف أو جامعة الأزهر (بنظام الندب الجزئي).

ألا يقل سن المتقدم عن (25) عامًا ولا يزيد عن (50) عامًا وقت نشر الإعلان.

أن يكون حاملًا لشهادة جامعية أزهرية أو عامة.

أن يكون حسن السير والسلوك.

أن يكون حافظًا لكتاب الله عن ظهر قلب.

أن يكون حافظًا للشاطبية والدرة أو لطيبة النشر.

أن يكون ملمًّا برسم المصحف، حافظًا لمنظومة عقيلة أتراب القصائد للإمام الشاطبي أو مورد الظمآن في رسم أحرف القرآن، والثانية تكفى عن الأولى.

أن يكون مُلمًّا بعلم الضبط وعلى دراية بالمذاهب المختلفة وعللها.

أن يكون مُلمًّا بعلم عد الآي.

أن يكون متمكنًا في علم الوقف والابتداء، فيعرف المذاهب المختلفة، والمرجعية لكل مصاحف العالم الإسلامي.

أن يكون مُلمًّا بتجزئة المصحف: أجزاء، وأحزابًا، وأرباعًا، وأثمانًا على المذاهب المختلفة.

أن يكون مُلمًّا بالمراجع الأساسية التي يرجع إليها للتثبت؛ فيعرف مراجع التفسير وعلوم القرآن والفقه.

أن يكون على دراية بالنحو.

معرفة المهارات الأساسية للتعامل مع برامج الاتصال الصوتي والمرئي.

كما أنه بعد استيفاء الشروط السابقة يُختبر المتقدم في جميع ما سبق ويكون الامتحان تحريريًّا على النحو الآتي: القرآن الكريم، رسم المصحف، ضبط المصحف؛ من خلال تعرية النص وإعادة ضبطه على ما اختاره المصريون والمغاربة والمشارقة، الوقف والابتداء؛ من خلال الحكم على مواضع تمت تعريتها، لمعرفة قدرته على استخراج الحكم، أن يختبر في علم عد الآي، أن يختبر في النحو، اختبارًا متوسطًا.

كما يُشترط في المتقدم -أيضًا- أن يقدم روابط صفحات تواصله الاجتماعي إن وجد، أن يجتاز المقابلة الشفاهية، ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء مخلٌّ بالشرف والأمانة لم يتم محوه، وغير محال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية، ألا يكون المتقدم قد وقع عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوه.

أما على مستوى شروط المفاضلة بين المتقدمين: أن يكون حاصلًا على تخصص القراءات أو كلية علوم القرآن بجانب حصوله على الشهادة الجامعية الأزهرية أو العامة، أن يكون مجازًا بالقراءات من علماء ثقات، كذلك يفضل الحاصلون على دراسات عليا (ماجستير – دكتوراه). وأن يكون على معرفة باستخدام الحاسب الآلي والتعامل مع برامجه.

ويمكن للراغبين التقدم يدويًّا بطلب للإدارة العامة للشئون الوظيفية - قسم التنقلات- مدونًا به رقم التليفون الشخصي وصورة من بطاقة الرقم القومي في موعد غايته شهر من تاريخ نشر الإعلان، على أن يتم التواصل مع المتقدم من خلال رقم التليفون المحمول.