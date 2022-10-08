اليوم السابع
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رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف: نشكر الرئيس على رعايته للقرآن وأهله.. صور

السبت، 08 أكتوبر 2022 01:47 م
رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف: نشكر الرئيس على رعايته للقرآن وأهله.. صور مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة التلاوة
كتب ـ على عبد الرحمن

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انطلقت صباح اليوم السبت، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة التلاوة، (برواية ورش)، فى مسجد الإمام الحسين، برئاسة الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، وبحضور القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ محمود محمد الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ هاني الحسيني، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.
 
وخلال كلمته أكد الدكتور عبدالكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف أننا اليوم بين أمور وبركات عظام، بركة في الزمان، وبركة في المكان، أما عن بركة المكان فنحن في رحاب مسجد سيدنا الحسين (رضي الله عنه)، وأما عن بركة الزمان فإننا في ذكرى مولد النبي (صلى الله عليه وسلم) وفي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي انتصر فيها المصريون على أعدائهم، وبشمول عظيم من الرئيس عبد الفتاح السيسي (حفظه الله) الذي دائمًا ما يهتم بالقرآن الكريم ويهتم بالعلم والعلماء ويهتم بالفكر المستنير، فشكرًا له على هذا الاهتمام بالقرآن وأهل القرآن، وبرعاية كريمة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والذي دائمًا ما يأتي بجديد، فهذه المقرأة تعد من المقارئ العظام التي تعقد لأول مرة، فإننا نقرأ بحفص وبروايات أخر من بينها رواية ورش عن نافع، وهو أول من جمع كبار قراء الجمهورية في مقرأة للقرآن الكريم برواية الإمام ورش، ومعلوم أن الإمام ورش مصري، وهذا إن دل فإنما يدل على أن القرآن الكريم انتشر في ربوع مصر على يد قراء مصر.
 
وأضاف صالح: "أن مصر هي دولة التلاوة وإذا كان القرآن الكريم نزل بمكة فإنه قرئ بمصر، فمصر هي القرآن والقرآن هو مصر ويكفي مصر شرفًا أن ذكرت بالاسم الصريح في القرآن الكريم أربع مرات، سائلًا الله (تبارك وتعالى) أن يبارك في القائمين على هذا العمل المبارك".
 
جدير بالذكر أن التلاوة المباركة بدأت من فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة.
 
فى سياق متصل، أجرى الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بالمرور والمتابعة على مقارئ الجمهور، حيث أكد خلال جولته على مقرأة الجمهور بمسجد عبد الفتاح الحسيني بإدارة أوقاف وسط الجيزة أن مقارئ الجمهور تشهد إقبالًا كبيرًا، وحرصًا من روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، وتنافسًا في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة. 
 
 
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