تعرف على استعدادات تعليم المنيا لامتحانات النقل وعدد لجان امتحانات نهاية العام

المنيا-حسن عبد الغفار

تستعد محافظة المنيا، لامتحانات نهاية العام الدراسى 2022/2023، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية، من وحدات محلية والأجهزة الأمنية والمحافظة، لتوفير بيئة صحية وأمنة خلال أداء الطلاب لامتحانات نهاية العام.

وتبدأ صفوف النقل بالدبلومات الفنية امتحاناتها يوم 29/4 بأداء امتحانات العملى بينما صفوف النقل للثانوى العام يبدأ يوم 6 مايو القادم.

وقال المهندس حمدى السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن هناك استعدادات مكثفة لجميع الامتحانات سواء النقل أو الشهادات العامة ومنها الشهادة الإعدادية، حيث يبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة المنيا 94 ألف 363 طالب وطالبة، يتم توزيعهم على 413 لجنة، إلى جانب 200طالب بالأعدادية المهنية تم تخصيص لجان لهم لاداء الأمتحان.

وأضاف وكيل الوزارة أيضا تم التاكيد على المرور بشكل مكثف على المدارس من أجل التأكد من توافر كافة اشتراطات الأمان والصحة للطلاب خلال فترة أداء الأمتحانات، بالاضافه إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية داخل المديرؤة تبدأ ممارسة عملها قبل بداية الامتحانات إلى جانب لجان بمختلف الإدارات لمتابعة سير الأمتحانات وتذليل أى عقبات خلال فترة الأمتحانات.

كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أعضاء كنترول الشهادة الاعدادية العامه لجهودهم المبذولة فى العمل لتخرج أعمال كنترول الشهادة الاعدادية بالصورة المشرفة، وأيضا تم تكريم مديرى مدارس معصرة ملوى المشاركين فى مبادرة حياة كريمة، والسادة المعلمين المتميزين.