إيقاف أعمال تحويل شقة من سكنى إلى إدارى خلال حملة فى المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تنظيم حملات المتابعة الميدانية، بنطاق مراكز المحافظة، للارتقاء بالحالة العامة داخل الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والقرى التابعة لكل مركز، ورصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه، قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مفاجئة بشوارع حي شمال المدينة، حيث أسفرت الحملة عن إيقاف أعمال تعديل وتحويل شقة من سكنى إلى إدارى بشارع نفرتيتي وتم إزالة الأبواب والبروز الحديدي والتحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.