تعرف على أنواع وأسعار الأسماك اليوم فى بورسعيد

يقدم "اليوم السابع"، خدمة لمتابعيه وقرائه من أبناء محافظة بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخري، وذلك بعرض متوسط الأسعار الأنواع في سوق الأسماك.

يأتي الشبار الأبيض في مقدمة الأنواع المنتشرة في سوق بورسعيد، والذي يبلغ سعره 75 للحجم الكبير الذى يصل الكيلو فيه إلى 4 سمكات، الشخرم البلدى حجم وسط سعر الكيلو 65 جنيه، شبار أخضر الكيلو سعره 65 جنيه، المبطرخ الكيلو بسعر 125 جنيه، السردين حجم وسط وكبير الكيلو بسعر 100 جنيه للكيلو.

ويصل سعر كيلو سمك الدنيس البلدى إلى 120 جنيه للكيلو، الطوبار 8 سمكات بالكيلو بسعر 90 جنيه، وال 4 سمكات بالكيلو بسعر 110 جنيه، وال 3 سمكات بوري في الكيلو بسعر 140 جنيه، والهليلي سمكتين بالكيلو بسعر 160 جنيه.

ويأتي سعر الكيلو من السيوف البلدى 65 جنيه، وسعر كيلو السمك البربونى البلدى ذات الحجم الكبير ب 150 جنيه، واللوت البلدى السمكة 6 كيلو سعر الكيلو فيها ب 120 جنيه، وكيلو الجمبري ب 180 جنيه.