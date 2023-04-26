حملات لإزالة الإشغالات فى أحياء بورسعيد وضبط 5 عربات يد و4 موازين بحى المناخ

بورسعيد - محمد عزام

واصلت الأجهزة التنفيذية في الأحياء بمحافظة بورسعيد ، حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

ففي حى الضواحى، شنت إدارة الاشغالات بالحي، حملة موسعة صباح اليوم استهدفت رفع وإزالة الإشغالات والتعديات بامتداد شارع عبد الرحمن شكرى، بدءاً من تقاطع شارع محمد علي وحتى تقاطع شارع الرحاب مروراً بواجهة مناطق فاطمة الزهراء والأمل الجديد ونفيسة الجديدة والرحاب.

وأسفرت جهود الحملة، عن رفع وإزالة عدد من فروشات بيع الخضار والفاكهة، والأكشاك غير المرخصة، كما تم رفع و إزالة اشغالات الأرصفة أمام المحال العامه وإلزام أصحابها بالمساحات القانونية المرخص لهم بها.

وأكدت هاله أحمد أبو العز، رئيس حى الضواحى، على استمرار متابعة تنفيذ هذه الحملات وإزالة كافة الاشغالات والتعديات لتيسير حركة مرور السيارات والمشاه والحفاظ على أعمال التطوير بهذه الشوارع في إطار تنفيذ خطة الحى لإعادة الانضباط وتطبيق القانون بكل حسم على أصحاب المخالفات وإعادة الوجه الحضاري بمختلف مناطق وقطاعات الحى.

وفي حي المناخ، شنت الأجهزة التنفيذية حملة مكبرة ، فجر اليوم الأربعاء، لمتابعة ورفع الاشغالات والمخالفات بعدد من الشوارع الرئيسية بنطاق الحي منها الناصر وعاطف السادات والأمين.

أسفرت الحملة، عن إزالة العديد من الإشغالات والباعة الجائلين والفروشات المخالفة الموضوعة بنهر الطريق، والتحفظ علي عدد كبير من الطاولات وضبط 5 عربات يد و4 موازين و10 بنوك خشبية و4 فاترينات سجائر وعدد كبير من الطاولات وإيداعها جميعا بمخزن الحي ،كما تم التنبيه علي المخالفين بعدم العودة للمخالفات مرة أخري، فضلا عن وتوسعة الشوارع أمام الحركة المرورية ورفع المخلفات الناتجة عنها .

يأتي ذلك في إطار الحفاظ علي المظهر الحضاري لحي المناخ ، ومن خلال آلية محكمة وضعتها الأجهزة التنفيذية للحي برئاسة الدكتور منصور بكري للمتابعة المستمرة للإشغالات بالشوارع وبمشاركة فريق العمل بإدارة الاشغالات برئاسة محمود مهران .