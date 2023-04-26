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بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى

الأربعاء، 26 أبريل 2023 04:12 م
بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطنى الحوار الوطنى
كتب محمد السيد

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بدء منذ قليل الاجتماع الذى يعقدة  مجلس أمناء الحوار الوطنى بمقر الاكاديميه الوطنيه للتدريب ليستكمل تجهيزات بدء الحوار المقترح انطلاقه يوم 3 مايو القادم.
 
وأكد  ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن هذا الانعقاد يأتي في ظل الأزمة الكبيرة التي يعانيها السودان الشقيق، وانشغال الرأي العام المصري بها، وتركيز الدولة المصرية على حلها سلميا ومعالجة آثارها العديدة، ومن بينها إجلاء المصريين الموجودين في السودان، وتيسير كل السبل لاستقبال المغادرين منه من كل الجنسيات، وخصوصا من الأشقاء السودانيين الذين ترحب بهم مصر دائما.
 
وأكد المنسق العام للحوار على أن استمرار الإعداد لبدء الحوار كما هو مقترح في ظل هذه الظروف، يؤكد على ضرورته لبحث كل ما يهم الشعب المصري وأولويات عمله الوطني، وإصرار كل الأطراف المشاركة فيه على نجاحه تحقيقا لآمال وتطلعات شعبنا العظيم.

الحوار الوطنى

ضياء رشوان

جلسات الحوار الوطنى

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