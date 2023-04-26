السيطرة على حريق فى هيش خلف مستشفى التل الكبير بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسماعيلية بالاشتراك مع الاجهزة التنفيذية بمركز ومدينة التل الكبير على حريق فى هيش خلف مستشفى التل الكبير المركزي دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير امن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق فى هيش فى بر أيمن ترعة الإسماعيلية خلف مستشفى التل الكبير المركزى دائرة مركز التل الكبير.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية والأجهزة التنفيذية بالتل الكبير كما تم الدفع سيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالاشتراك مع الاجهزة التنفيذية بمركز ومدينة التل الكبير من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.