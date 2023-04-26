الانتهاء من الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

انتهت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، من الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023، والمقرر أن تبدأ 6 مايو القادم، بعد أن تم الإعلان عن جداول الامتحانات لكل المراحل التعليمية المختلفة.

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم التنبيه على واضعى الأسئلة بالالتزام بجميع ضوابط الورقة الامتحانية والتعليمات الواردة من الوزارة فى هذا الشأن، ومراعاة الفروق الفردية بين مستويات الطلاب والتدرج فى مستوى الأسئلة، وسلامة وجودة الورقة الامتحانية من ناحية الطباعة مع تحرى الدقة التامة عند اختيار فقرات الأسئلة والالتزام بالأجزاء المقررة فقط للفصل الدراسى، ومراجعتها لغويًا وفنيًا، ومطابقة نماذج الإجابة مع الأسئلة.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية متصلة بغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى جانب متابعة أعمال الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة.

كما تم التوجيه بتحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين وخاصة واضعي الامتحان والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة ، وتناسب الوقت المخصص للإجابة على كافة الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للإجابة والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني أو السياسي مع مراجعة المادة العلمية فنيا.