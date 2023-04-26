اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أبريل 2023 03:31 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

الانتهاء من الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بالدقهلية

الأربعاء، 26 أبريل 2023 02:00 ص
الانتهاء من الاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بالدقهلية ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية
الدقهلية - شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتهت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، من الاستعدادات النهائية لبدء امتحانات نهاية العام الدراسي 2022/ 2023، والمقرر أن تبدأ 6 مايو القادم، بعد أن تم الإعلان عن جداول الامتحانات لكل المراحل التعليمية المختلفة.

وأكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أنه تم التنبيه على واضعى الأسئلة بالالتزام بجميع ضوابط الورقة الامتحانية والتعليمات الواردة من الوزارة فى هذا الشأن، ومراعاة الفروق الفردية بين مستويات الطلاب والتدرج فى مستوى الأسئلة، وسلامة وجودة الورقة الامتحانية من ناحية الطباعة مع تحرى الدقة التامة عند اختيار فقرات الأسئلة والالتزام بالأجزاء المقررة فقط للفصل الدراسى، ومراجعتها لغويًا وفنيًا، ومطابقة نماذج الإجابة مع الأسئلة.

وأضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية متصلة بغرف فرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني إلى جانب متابعة أعمال الامتحانات وتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة.

كما تم التوجيه بتحرير إقرار بعدم وجود موانع لدى جميع المشاركين وخاصة واضعي الامتحان والالتزام بالمواصفات العامة والخاصة للورقة الامتحانية والصادرة من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة ، وتناسب الوقت المخصص للإجابة على كافة الأسئلة ووقت المراجعة مع الزمن المخصص للإجابة والبعد عن الأسئلة ذات الطابع الديني أو السياسي مع مراجعة المادة العلمية فنيا.


الدقهليه

تعليم الدقهليه

امتحانات نهايه العام

أوراق امتحانات نهاية العام

الفصل الدراسى الثانى

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة