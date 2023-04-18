"تعليم الدقهلية" يكرم 15 طالبا فائزين بالمسابقة الرمضانية ومبادرة راقى بأخلاقى

الدقهلية شريف الديب

كرم ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وهانى عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بحضور مدير عام التعليم العام الدكتور عصام عمارة، خمسة عشر طالبا من الفائزين بالمسابقة الرمضانية، والطلاب الفائزين بمبادرة راقى بأخلاقي وطلاب المسابقة الثقافية للتعليم الفنى بمدرسة بن لقمان الإعدادية بنين وسط اجواء تتسم بالتقدير والشفافية وقدما لكل فائز شهادة تقدير ومكافأة مالية، وأوضح شعبان أن أسئلة المسابقة الرمضانية كانت صعبة جدا ولا يمكن الوصول للحل بسهولة و كانت تحتاج إلى قارئ مثقف لدية معلومات دينية.

ويذكر أن المسابقة فى شهر رمضان برعاية وكيل وزارة تعليم الدقهلية، وإشراف و توجيه عام التربية الإسلامية توجيه عام اللغة العربية وتقدم لها 151 طالب وطالبة وفاز خمسة عشر طالبا.

يذكر بأن أقيمت مبادرة العباقرة للرياضيات فى 17 إدارة تعليمية للتعرف على مهارات الرياضيات المختلفة لجميع المراحل التعليمية وستقام التصفية النهائية اليوم بمدرج مدرسة صلاح سالم التجارية.

وأكد ناصر على أهمية مثل هذة المبادرات العلمية لإثراء العملية التعليمية والنهوض بمستوى الطلاب وحثهم على المشاركة الإيجابية الفعالة وتنمية الوعى والادراك لدى الطلاب وبث روح المنافسة الشريفة وتزيد من ثقة الطالب بنفسه.