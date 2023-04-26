احذر إشغال الطريق فى الجيزة.. غرامات تبدأ من 20 جنيها وتصل لـ30 ألفا

كتبت – مرام محمد

يعد ملف الإشغالات أحد أهم الملفات التي يتولاها رؤساء الأحياء بمحافظة الجيزة، لمنع ومحاصرة الزحف العشوائي لمخالفات المقاهي والأكشاك والباعة الجائلين غير القانونية وإعادة الانضباط للشارع، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمتابعة الميدانية للشوارع ومنع التعديات ورفع الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وعدم إقامة شوادر لبيع مستلزمات رمضان دون الحصول على تصاريح من الجهة المختصة لمراجعة عناصر السلامة والحماية المدنية وبغير المواقع المخصصة لها لعدم إعاقة الحركة المرورية.

ووفقا للقانون، يعد كل ما يشغل الشوارع والطرق والمرافق العامة، ويخل بمقتضيات التنظيم أو الصحة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال تنسيق المدينة، إشغالا مخالفا يضر بالصالح العام ويخالف ضوابط وأحكام القانون، ويجيز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإدارى على نفقة المخالفة، والتي تتنوع ما بين إشغالات مقاهي الطرقات والمحلات التجارية كالطاولات والكراسي والأراجيل والمراوح والإعلانات، وبضائع الباعة الجائلين وفروشاتهم التي تنتهك الطرقات وأرصفة المشاة.

وفي قائمة تضم نحو 127 صنفا من الإشغالات التي تتم مصادرتها من شوارع المدن والأحياء، حددت محافظة الجيزة غرامات وأسعار التصالح على الإشغالات، والتي جاءت كالآتي: أرجوحة 700 جنيه، ستاند شيبسى 50 جنيه، إعلان خشب أو حديد 50 جنيه، أمبوبة غاز كبيرة 300 جنيه، أمبوبة غاز صغيرة 200 جنيه، باب خشب أو صاج 300 جنيه، باب أسانسير 400 جنيه، برميل خلاط 500 جنيه، بامب خرسانة 30000 جنيه، باور صوت 500 جنيه، برميل 150 جنيه، برويطة 250 جنيه، تاندة 200 جنيه، ترابيزة بلاستيك 30 جنيه، ترابيزة حديد 40 جنيه، ترابيزة خشب أو فورميكه 30 جنيه، ترابيزة كبيرة استالس 150 جنيه، ثلاجة مشروبات غازية باب واحد 300 جنيه و2 باب 700 جنيه، خلاطة كبيرة 13000 جنيه وخلاطة نحلة 8000 جنيه، رسيفر 200 جنيه.

وضمت قائمة غرامات الإشغالات: سماعة ساوند 500 جنيه، وشاشة عرض 1000 جنيه، وشمسية 100 جنيه، وشواية 500 جنيه، وطقطوقة حديد 30 جنيه، وغرزة شاى 100 جنيه، وحفار 30000 جنيه، وسيارة ¼ نقل 2000 جنيه، وسيارة بامب 20000 جنيه، وسيارة سوزوكى 2000 جنيه، وسيارة شاسيه طويل 5000 جنيه، وسيارة ملاكى 2000، وتروسيكل 3 عجل بموتور 1000 جنيه وبدون موتور 500 جنيه، وتوك توك 2000 جنيه، وعجلة تسوق 250 جنيه، وعربة فول 1000 جنيه، وقدرة الفول 50 جنيه، وعربة كارو 2 عجل 500 جنيه، و4 عجل بـ 1000 جنيه، وفاترينة أو عربة حلويات 350 جنيه، وقلب الشيشة 50 جنيه، وكرسى بلاستيك 20 جنيه، ومروحة 200 جنيه، وماكينة تصوير 500 جنيه.