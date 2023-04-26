إصابة شخصين نتيجة تصادم سيارة مع دراجة بخارية فى الإسماعيلية

أصيب شخصين بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارة ملاكى مع دراجة بخارية أمام كارفور دائرة مركز الإسماعيلية وتم نقل المصابين الى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

سيارة ملاكي رقم "ط ص ف 8641 "مع دراجة بخارية رقم "106219"امام كارفور الإسماعيلية دائرة مركز الإسماعيلية.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بسيارتين إسعاف بإشراف الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث الذى اسفر عن اصابة كلا من محمد محمود محمد16 عام مقيم المحطة الجديدة دائرة قسم أول الإسماعيلية ومصاب اشتباه كسر بالساق اليسرى وخلع بالكتف الأيسر و محمد عادل بكري 24 عام مقيم نفس العنوان مصاب اشتباه كسر بمرفق اليد اليمنى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم.